Covid, primo giorno di lockdown nelle zone rosse. Da Milano a Roma: città semideserte FOTO (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi sono scattati i nuovi cambi di colore per le regioni italiane: mezza Italia è in zona rossa, il resto è in arancione e la Sardegna bianca. Le restrizioni, con quasi tutti i negozi chiusi e didattica a distanza per la maggior parte degli studenti, hanno svuotato le città. Poche le persone per strada in confronto alla normalità, numerosi i controlli delle forze dell'ordine Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi sono scattati i nuovi cambi di colore per le regioni italiane: mezza Italia è in zona rossa, il resto è in arancione e la Sardegna bianca. Le restrizioni, con quasi tutti i negozi chiusi e didattica a distanza per la maggior parte degli studenti, hanno svuotato le. Poche le persone per strada in confronto alla normalità, numerosi i controlli delle forze dell'ordine

Advertising

repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - LauraGaravini : Oggi nel 2019 il primo #fridaysforfuture In questi due anni anche a causa del #Covid abbiamo tutti ulteriormente ca… - LaStampa : Varoufakis: “Democrazia più debole dopo il Covid. Con Draghi festeggerà soltanto Meloni” - Poquelin_Cleant : RT @AntonioGrzt: Sono stato insultato e deriso per aver parlato, forse primo in Italia, di reazioni avverse ai vaccini anti Covid. Forse or… - AnnaAP304 : RT @SpaamIsBack: Ad inizio pandemia, il primo effetto del covid fu d'indurre la gente a smettere di bere la Corona. Poi a girare con una vi… -