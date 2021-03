Covid | possibili nuove restrizioni se contagi non scenderanno in zona rossa?

(Di lunedì 15 marzo 2021) È passato oltre un anno dall’emergenza-19 nel nostro Paese e nel Mondo intero e molto è cambiato dal marzo 2020, con la pandemia che però ancora fa paura. Ora, però, si ha l’arma per combattere il Coronavirus, il vaccino. In Italia la situazione è ritornata ad essere preoccupante, con la maggior parte delle Regioni L'articolo

Advertising

MediasetTgcom24 : Ema: anche gravi allergie tra i possibili effetti di AstraZeneca #Coronavirusitalia - rtl1025 : ?? Gravi allergie sono tra i possibili effetti collaterali del vaccino anti #Covid di #AstraZeneca. Lo ha reso noto… - danielsun2021mi : RT @vsyelania41: I Paesi Bassi sospendono l'uso del vaccino AstraZeneca COVID a causa di 'possibili effetti collaterali' in Danimarca e Nor… - vsyelania41 : I Paesi Bassi sospendono l'uso del vaccino AstraZeneca COVID a causa di 'possibili effetti collaterali' in Danimarca e Norvegia. - GuineeTags : RT @chrisfilippella: Cioè AstraZeneca ha appena detto che è tutto normale. Bisogna vaccinarsi anche se ci sono solo circa 37 possibilitá su… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid possibili

Nuovo decreto: zona rossa e Pasqua blindata/ Lamorgese: "Controlli capillari" Pubblicità Le ... piccole o grandi che siano, così come di nuovi modelli, facendone il tessuto connettivo ...... e anzi molte hanno migliorato i loro bilanci, ilha comunque dato una mazzata tremenda anche ... mettendo in campo le azioniper ridurre il rischio di blocchi produttivi in caso di ...Sempre più vicina a questa soglia la pandemia a livello planetario. Ancora problemi per AstraZeneca: vaccino sospeso a titolo precauzionale nei Paesi Bassi ...In Italia la situazione è ritornata ad essere preoccupante, con la maggior parte delle Regioni che è diventata zona rossa.