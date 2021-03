Covid, pagamento anticipato delle pensioni e delega per il ritiro ai Carabinieri: ecco le date (Di lunedì 15 marzo 2021) Al fine di evitare gli assembramenti negli uffici postali sono stati anticipati i termini di pagamento delle pensioni di aprile: ecco le date. Come nei mesi scorsi, anche per quello di aprile, ai sensi dell’ordinanza del 12 febbraio scorso, firmata dall’allora Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i termini di pagamento delle prestazioni previdenziali – trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili – erogate dall’INPS avverranno anticipati, “anche al fine di consentire l’accesso scaglionato e contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane“, dal 26 marzo al 1° aprile 2021. In base al calendario diffuso da Poste Italiane il ... Leggi su formatonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Al fine di evitare gli assembramenti negli uffici postali sono stati anticipati i termini didi aprile:le. Come nei mesi scorsi, anche per quello di aprile, ai sensi dell’ordinanza del 12 febbraio scorso, firmata dall’allora Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i termini diprestazioni previdenziali – trattamentistici, assegni,e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili – erogate dall’INPS avverranno anticipati, “anche al fine di consentire l’accesso scaglionato e contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane“, dal 26 marzo al 1° aprile 2021. In base al calendario diffuso da Poste Italiane il ...

Advertising

sbonaccini : Covid: come @RegioneER rinviamo il pagamento del bollo auto in scadenza nel periodo 1 aprile-31 maggio Sospeso fino… - RegioneER : Covid, la @RegioneER rinvia il pagamento del bollo auto in scadenza nel periodo 1 aprile-31 maggio Sospeso fino al… - zazoomblog : Covid pagamento anticipato delle pensioni e delega per il ritiro ai Carabinieri: ecco le date - #Covid #pagamento… - italia_latina : l presidente di @el_BID Mauricio Claver Carone, stima che si tratterà di un fondo di 1.000 milioni di dollari a cui… - reggiotv : In considerazione delle nuove misure restrittive connesse all’emergenza Covid, e delle conseguenze economiche per… -