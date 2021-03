Covid, ogni italiano nel 2020 ha ricevuto meno di 2.000 euro (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra bonus, cassa integrazione, sospensione e taglio delle tasse, ristori e sussidi, l’anno scorso gli italiani hanno ricevuto dallo Stato 1.979 euro procapite per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia. La media dei paesi dell’Area euro viene stimata in 2.518 euro. Lo sottolinea la Cgia di Mestre. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra bonus, cassa integrazione, sospensione e taglio delle tasse, ristori e sussidi, l’anno scorso gli italiani hannodallo Stato 1.979procapite per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia. La media dei paesi dell’Areaviene stimata in 2.518. Lo sottolinea la Cgia di Mestre. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

RobertoBurioni : nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vac… - Agenzia_Ansa : A Milano vaccini rapidi, tutto in 5 minuti e in auto. Un sistema di somministrazioni che ogni giorno, in nove ore,… - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - _i_n_d_i_o_ : @DiegoRo28004143 @WilliamQuint9 @granatiere1906 @duppli Se fossi davvero uno chef staresti già preparando il menù d… - erica_iacobelli : Aumento dei contagi segue zona rossa. Vengono chiuse le scuole di ogni ordine e grado! Non pensate che sono la caus… -