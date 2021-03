Covid oggi | Italia e Lombardia Bollettino del 15 marzo | 15 267 i nuovi casi

Advertising

massimobray : Oggi @yoyo_ma, tra i più bravi e celebri violoncellisti viventi, nel più completo anonimato, ha eseguito Bach davan… - Agenzia_Ansa : #PiDay Oggi si celebra il Pi Greco Day #ANSA - LauraGaravini : Oggi nel 2019 il primo #fridaysforfuture In questi due anni anche a causa del #Covid abbiamo tutti ulteriormente ca… - maybeleo : RT @gloquenzi: Se avessimo avuto paura del Covid quanta ne abbiamo dei vaccini forse oggi ne saremmo fuori - garidan : RT @guidobolandrina: @Aifa_ufficiale In inghilterra oggi 5000 casi COVID e 64 morti. Noi quanti??? Loro corrono con le somministrazioni, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Leggi anche VaccinoAstraZeneca sospeso in Italia Vaccino AstraZeneca e vaccinazioni, le news di"In ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ho dato ...Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è dell'8,5%%, ieri era stato del 7,8%, quindiin aumento dello 0,7%. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva per il- 19 nelle ...Dopo Germania, Francia e Italia, anche la Spagna ha deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per 15 giorni, in attesa del rapporto dell'Agenz ...Sono 213 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano altri 4 morti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 585.008 soggetti per un total ...