Covid, nel quartiere Vanchiglia di Torino tamponi rapidi gratuiti grazie al centro sociale: "Rendiamo sanità accessibile a chi non può permettersela"

Tamponi rapidi gratuiti per tutte le persone che non possono permettersi la sanità. È l'iniziativa avviata questa mattina dal centro sociale Askatasuna del quartiere Vanchiglia di Torino. "In un momento molto delicato, poiché i contagi aumentano, l'iniziativa serve a rendere accessibile il tampone a tutte quelle persone che non possono permetterselo", spiega Michele Raffaele, del centro sociale. I tamponi "sono forniti dalla Regione Piemonte su richiesta" e serviranno a fare uno screaning a persone che magari "non avrebbero chiamato il loro medico", aggiunge Luisa Mondo, medico dell'associazione Rainbow4Africa.

