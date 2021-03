Covid | muore operatore sanitario di Licata | inquirenti ' Non c' entra il vaccino'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore

Il Quotidiano del Molse

Purtroppo l'ex dipendente comunale Francesco Mosca non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro ilche l'ha strappato all'affetto dei propri cari a 72 anni. L'anziano era ricoverato nel ...deceduto peral Neuromed di Pozzilli l'avvocato Enzo Mancini, 85 anni, decano dell'Ordine di Isernia, ex sindaco di Filignano ed ex consigliere comunale di Isernia con l'amministrazione Melogli. Mancini non ...Un'altra vittima dopo la smìomministrazione del vaccino AstraZeneca. Questa volta si tratta di un operatore sanitario in perfetta salute ...Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Non risulterebbero, fino a questo momento, correlazioni tra la morte dell'operatore sanitario cinquantenne di Licata (Agrigento) e la somministrazione del vaccino, avven ...