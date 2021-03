Covid | muore operatore sanitario di Licata | inquirenti ‘Non c’entra il vaccino’

(Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Non risulterebbero, fino a questo momento, correlazioni tra la morte dell’cinquantenne di(Agrigento) e la somministrazione del vaccino, avvenuta un mese fa. E’ quanto apprende l’Adnkronos da ambienti giudiziari. S.C. prestava servizio presso una casa di riposo di Palma di Montechiaro, nell’agrigentino ed era residente a. La famiglia, dopo il decesso per emorragia cerebrale, avvenuto nei giorni scorsi, ha presentato la denuncia e la Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - LaStampa : Muore a 43 anni dopo il vaccino anti Covid, la procura apre un'inchiesta: "Per ora nessuna correlazione" - fanpage : Vincenzo aveva solo 23 anni, è stato stroncato dal Covid.

Purtroppo l'ex dipendente comunale Francesco Mosca non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro ilche l'ha strappato all'affetto dei propri cari a 72 anni. L'anziano era ricoverato nel ...deceduto peral Neuromed di Pozzilli l'avvocato Enzo Mancini, 85 anni, decano dell'Ordine di Isernia, ex sindaco di Filignano ed ex consigliere comunale di Isernia con l'amministrazione Melogli. Mancini non ...Condividi questo articolo:Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Non risulterebbero, fino a questo momento, correlazioni tra la morte dell’operatore sanitario cinquantenne di Licata (Agrigento) e la somminist ...Deceduto a causa del Covid a soli 53 anni. Ad annunciare la scomparsa di Loris Segato, residente a Pontecchio Polesine, ma dipendente del Comune di Polesella, è stato lo stesso sindaco Leonardo Raito ...