Covid, Miozzo lascia il CTS e accetta di lavorare con Bianchi al Ministero dell’Istruzione (Di lunedì 15 marzo 2021) Cambia la guida al vertice del Comitato Tecnico Scientifico: Agostino Miozzo lascia il Cts, così come segnala il Corriere della Sera, e ha deciso di lavorare con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per dedicarsi ai problemi della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Cambia la guida al vertice del Comitato Tecnico Scientifico: Agostinoil Cts, così come segnala il Corriere della Sera, e ha deciso dicon il ministro dell'Istruzione Patrizioper dedicarsi ai problemi della scuola. L'articolo .

