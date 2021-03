Covid, le notizie di oggi. Due milioni gli italiani vaccinati con richiamo. DIRETTA (Di lunedì 15 marzo 2021) Dieci regioni e la provincia di Trento in zona rossa, il resto in arancione. Vietati gli spostamenti, chiusi i negozi non essenziali. Quasi 7 milioni di studenti a casa. Sono 2.003.391 gli italiani vaccinati con il richiamo delle due dosi, come risulta dai dati del ministero della Salute. Mentre sono 6.715.732 i vaccini somministrati in tutta Italia, pari all'85,1% delle 7.891.990 dosi finora distribuite a tutte le regioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Dieci regioni e la provincia di Trento in zona rossa, il resto in arancione. Vietati gli spostamenti, chiusi i negozi non essenziali. Quasi 7di studenti a casa. Sono 2.003.391 glicon ildelle due dosi, come risulta dai dati del ministero della Salute. Mentre sono 6.715.732 i vaccini somministrati in tutta Italia, pari all'85,1% delle 7.891.990 dosi finora distribuite a tutte le regioni

