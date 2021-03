Covid, le news. Vaccini, liste di riserva delle regioni. A Milano vaccino rapido. DIRETTA (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 2.003.391 gli italiani vaccinati con il richiamo delle due dosi, come risulta dai dati del ministero della Salute. Mentre sono 6.715.732 i Vaccini somministrati in tutta Italia, pari all'85,1% delle 7.891.990 dosi finora distribuite a tutte le regioni. Dieci regioni e la provincia di Trento da oggi in zona rossa, il resto in arancione. Vietati gli spostamenti, chiusi i negozi non essenziali. Quasi 7 milioni di studenti a casa Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 2.003.391 gli italiani vaccinati con il richiamodue dosi, come risulta dai dati del ministero della Salute. Mentre sono 6.715.732 isomministrati in tutta Italia, pari all'85,1%7.891.990 dosi finora distribuite a tutte le. Diecie la provincia di Trento da oggi in zona rossa, il resto in arancione. Vietati gli spostamenti, chiusi i negozi non essenziali. Quasi 7 milioni di studenti a casa

Advertising

repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - massimobray : Oggi @yoyo_ma, tra i più bravi e celebri violoncellisti viventi, nel più completo anonimato, ha eseguito Bach davan… - repubblica : Covid: suicidi in aumento, ma il legame con la pandemia non è chiaro - Luca73284882 : RT @il_cupo: Sanitario muore per trombosi dopo il vaccino Astrazeneca, ma cosa vogliono questi dal popolo? Trasformare l’Italia in un labor… - Itto__Ogami : RT @BarbaraRaval: In Israele si muore dopo il vaccino il 40% in più di quanto si muoia per #covid19 #vaccinocovid -