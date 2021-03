Covid, le news. Il bollettino: 15.267 nuovi casi e 354 morti nelle ultime 24 ore. DIRETTA (Di lunedì 15 marzo 2021) Salgono ancora le terapie intensiva (+75) e i ricoveri ordinari (+820). I tamponi effettuati nell'ultimo giorno sono stati 179.015. Il tasso di positività cresce all'8,5%. Intanto Italia, Francia e Germania sospendono il vaccino AstraZeneca per precauzione, in attesa di un nuovo ufficiale pronunciamento dell'Ema Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Salgono ancora le terapie intensiva (+75) e i ricoveri ordinari (+820). I tamponi effettuati nell'ultimo giorno sono stati 179.015. Il tasso di positività cresce all'8,5%. Intanto Italia, Francia e Germania sospendono il vaccino AstraZeneca per precauzione, in attesa di un nuovo ufficiale pronunciamento dell'Ema

