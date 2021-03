Covid, le news. Francia, Germania e Italia sospendono AstraZeneca per precauzione. DIRETTA (Di lunedì 15 marzo 2021) "Scelta motivata da cautela, non politica", precisa Berlino. Secondo il responsabile della strategia vaccini dell'Ema, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo, "su duemila casi, il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace" contro la variante sudafricana Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) "Scelta motivata da cautela, non politica", precisa Berlino. Secondo il responsabile della strategia vaccini dell'Ema, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo, "su duemila casi, il vaccinoè risultato invece non efficace" contro la variante sudafricana

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Covid: l'Aifa sospende precauzionalmente l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia Commenta per primo Anche l'Italia blocca il vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale . Dopo la decisione della Germania , anche l' Aifa ha deciso di estendere 'in via del tutto ...

ABI - imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid - 19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Algeria e Istraele d’accordo per il vaccino Covid 19? Ora si sa di più di quel aereo dell’Esercito brasiliano atterrato il 9 marzo in Algeria proveniente da Tel Aviv in Israele: L’apparecchio non aveva effettuato scalo per rifornirsi di cherosene ad Alge ...

L’Aifa vieta l’uso di AstraZeneca in tutta Italia La decisione «in via del tutto precauzionale». Già altri Paesi avevano deciso di sospendere temporaneamente l’uso di questo vaccino ...

