Covid, le news. Da oggi in vigore nuova stretta anti-Covid. 8 studenti su 10 in dad. LIVE (Di lunedì 15 marzo 2021) Dieci regioni e la provincia di Trento in zona rossa, il resto in arancione. Vietati gli spostamenti, chiusi i negozi non essenziali. Quasi 7 milioni di studenti a casa. Impennata di contagi, terapie intensive oltre quota 3mila Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Dieci regioni e la provincia di Trento in zona rossa, il resto in arancione. Vietati gli spostamenti, chiusi i negozi non essenziali. Quasi 7 milioni dia casa. Impennata di contagi, terapie intensive oltre quota 3mila

Advertising

repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - massimobray : Oggi @yoyo_ma, tra i più bravi e celebri violoncellisti viventi, nel più completo anonimato, ha eseguito Bach davan… - VanityFairIt : Il grande fotografo di moda, che ha firmato molte copertine di Vanity Fair, si è spento a 65 anni. Il suo stato di… - NSapple777 : RT @SkyTG24: Covid, le news. Da oggi in vigore nuova stretta anti-Covid. 8 studenti su 10 in dad. LIVE - SkyTG24 : Covid, le news. Da oggi in vigore nuova stretta anti-Covid. 8 studenti su 10 in dad. LIVE -