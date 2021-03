Covid, le macchie nei bambini colpiti da iperinfiammazione. I medici Usa diffondono foto e informazioni per i pediatri (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono delle macchie rosse grandi come monete da 1 o 5 centesimi. Possono comparire sulle gambe, molto spesso verso l’interno coscia. Ma anche sul petto e sulla schiena. È così che si presentano le eruzioni cutanee nei bambini affetti da una rara condizione di iperinfiammazione correlata a Sars-CoV-2, chiamata MIS-C. E sono questi i “campanelli d’allarme” che genitori e medici dovrebbero tenere sott’occhio in tempi di pandemia. A diffondere queste nuove indicazioni è un gruppo di medici del Children’s Hospital di Philadelphia in un report pubblicato su Open Forum Infectious Diseases. MIS-C sta per sindrome infiammatoria multisistemica dei bambini. Inizialmente confusa con la sindrome di Kawasaki, le prime diagnosi sono state effettuate lo scorso anno, quando i medici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono dellerosse grandi come monete da 1 o 5 centesimi. Possono comparire sulle gambe, molto spesso verso l’interno coscia. Ma anche sul petto e sulla schiena. È così che si presentano le eruzioni cutanee neiaffetti da una rara condizione dicorrelata a Sars-CoV-2, chiamata MIS-C. E sono questi i “campanelli d’allarme” che genitori edovrebbero tenere sott’occhio in tempi di pandemia. A diffondere queste nuove indicazioni è un gruppo didel Children’s Hospital di Philadelphia in un report pubblicato su Open Forum Infectious Diseases. MIS-C sta per sindrome infiammatoria multisistemica dei. Inizialmente confusa con la sindrome di Kawasaki, le prime diagnosi sono state effettuate lo scorso anno, quando i...

