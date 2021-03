Covid Lazio, D’Amato: “In 2 settimane Rt può scendere sotto soglia allerta” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Io credo che due settimane saranno sufficienti per ricondurre sotto la soglia di allerta l’Rt” nel Lazio. Lo ha affermato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato, ospite di ‘Che giorno è’ su Radio1?. “Il Lazio si è risvegliato con ulteriori misure della zona rossa, non è una cosa piacevole ma necessaria stante l’andamento dell’epidemia di Covid-19, con l’aumento dell’Rt che ha superato, come noto, il livello di 1.25 e quindi in automatico scatta l’entrata in zona rossa. Io credo che due settimane saranno sufficienti per ricondurre sotto la soglia di allerta l’Rt”, ha sottolineato. “Quando il vaccino è approvato, è sicuro ma questo non significa che non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) “Io credo che duesaranno sufficienti per ricondurreladil’Rt” nel. Lo ha affermato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio, ospite di ‘Che giorno è’ su Radio1?. “Ilsi è risvegliato con ulteriori misure della zona rossa, non è una cosa piacevole ma necessaria stante l’andamento dell’epidemia di-19, con l’aumento dell’Rt che ha superato, come noto, il livello di 1.25 e quindi in automatico scatta l’entrata in zona rossa. Io credo che duesaranno sufficienti per ricondurreladil’Rt”, halineato. “Quando il vaccino è approvato, è sicuro ma questo non significa che non ...

