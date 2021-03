Covid, l’Aifa sospende il vaccino Astrazeneca in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha sospeso le somministrazioni di vaccino Astrazeneca in tutta Italia. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha sospeso le somministrazioni di vaccino Astrazeneca in tutta Italia.

Advertising

fanpage : L'Agenzia italiana del Farmaco sospende l'uso del vaccino #AstraZeneca su tutto il territorio nazionale - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - sbonaccini : #Covid, anche in @RegioneER sospeso per precauzione l'utilizzo del lotto di vaccino AstraZeneca 'ABV2856 scadenza 0… - lattuga99 : E quindi l'AIFA, dopo che ieri ha detto 'Allarme ingiustificato', sospende l'uso del #vaccino #AstraZeneca su tutto… - 5110Doct : RT @fanpage: L'Agenzia italiana del Farmaco sospende l'uso del vaccino #AstraZeneca su tutto il territorio nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Aifa Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera