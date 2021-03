Covid, la variante inglese (B117) più letale fino al 55%. Analizzati oltre 2 milioni di test positivi (Di lunedì 15 marzo 2021) La variante cosiddetta inglese (B.1.1.7) di Sars Cov 2 non è solo più contagiosa, ma è anche più letale del 55%. Uno studio di Nature ricorda che non solo è più trasmissibile rispetto alle varianti preesistenti, ma che stando alle analisi su 2.245.263 test positivi e 17.452 morti per in Inghilterra dal 1 ° settembre 2020 al 14 febbraio 2021, è appunto più feroce. La stima è che il rischio di morte per un maschio di 55-69 anni aumenta dallo 0,6% allo 0,9% entro 28 giorni dopo un test con risultato positivo. Questa variante può anche causare malattie più gravi. I dati sono particolarmente interessanti perché si riferiscono appunto al periodo in cui la variante si è diffusa passando dallo 0,1 al 99% dei casi testati. L’analisi dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Lacosiddetta(B.1.1.7) di Sars Cov 2 non è solo più contagiosa, ma è anche piùdel 55%. Uno studio di Nature ricorda che non solo è più trasmissibile rispetto alle varianti preesistenti, ma che stando alle analisi su 2.245.263e 17.452 morti per in Inghilterra dal 1 ° settembre 2020 al 14 febbraio 2021, è appunto più feroce. La stima è che il rischio di morte per un maschio di 55-69 anni aumenta dallo 0,6% allo 0,9% entro 28 giorni dopo uncon risultato positivo. Questapuò anche causare malattie più gravi. I dati sono particolarmente interessanti perché si riferiscono appunto al periodo in cui lasi è diffusa passando dallo 0,1 al 99% dei casiati. L’analisi dei ...

