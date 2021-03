Covid | la Polizia Postale lancia l’allarme | “Attenti ai falsi sms e comunicati sui vaccini”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Crescono le truffe online con l’aumentare del dibattito sulla sicurezza dei. Un tema delicatissimo. Lahato un’allerta sulla circolazione in rete di un falso comunicato attribuito all’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco. Messaggi non veri Si tratta di una nota falsa con tanto di logo copiato dell’Aifa nella quale si afferma un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Si tratta delle risposte alle domande frequenti, relative all'ultimo decreto del governo sul. ...che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di. Cosa si ...... negozi e autoveicoli, alcune sanzioni: è il bilancio dell'attività svolta dallaLocale nel fine - settimana sul territori comunale di Carpi, per il rispetto delle norme anti -. Nel ...Crescono le truffe online con l’aumentare del dibattito sulla sicurezza dei vaccini. Un tema delicatissimo. La Polizia postale ha lanciato un’allerta sulla circolazione in rete di un falso comunicato ...Caserta – Si sono scatenate polemiche dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid al sindaco di Arienzo (Caserta), accusato di non averne diritto. “Ho seguito la procedura standard, è tutto regola ...