Covid | Jacopo | il chitarrista di Piazza Navona ' di nuovo sul balcone per gli italiani in lockdown'

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "E' come se fosse un po' un déjàvu, anche perché è lo stesso periodo dello scorso anno. E se devo descrivere una sensazione che ho, è un po' di nostalgia, mi sento quasi triste perché questa situazione mi riporta al passato. Quello che posso dire è che sicuramente nei prossimi giorni salirò disu quel, a suonare per glichiusi in". Lo rivela all'AdnkronosMastrangelo, l'indimenticabile giovanissimoche, nei difficilissimi mesi della prima ondata della pandemia nel nostro paese, aveva regalato delle performance da brivido con la sua chitarra daldi, rendendo omaggio ad Ennio Morricone nel silenzio di unasimbolo ...

Advertising

andread1971 : @jacopo_iacoboni La guerra al covid andava combattuta da tutto il paese, qui dipendenti pubblici pensionati e altri… - PaolaC1985 : @jacopo_iacoboni La chiusura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia è una cattiveria gratuita senza nessuna… - jacopo_tozzi : @simonespetia Vero, però mezza Europa sta bloccando il vaccino AZ e molti medici indicano il rischio di eccessive r… - Federico_Tonin : @AndreaH501 @jacopo_iacoboni Sono numeri dati a caso (che dopo 1 anno ancora non vogliono mostrarci). Anche se sei… - RobertoMammini : @mgabrielladavid @mesmer_miss @jacopo_iacoboni Giustissimo. Appena specializzati occorre fare pure un po' di esperi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Jacopo

Il Tempo

IntervieneBrigotti. Introduce e coordina Lauriana Sapienza. A partire dall'ultimo libro, ...con Eraldo Affinati sulle disuguaglianze sociali rese ancora più evidenti dalla pandemia- 19;...Quindi la corsa in ospedale Sandi Pistoia dove sarebbe arrivata verso le 11 di ieri mattina ... Compreso quello appunto dell'eventuale presenza di un'infezione da, una possibilità che, in ...Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “E’ come se fosse un po’ un déjàvu, anche perché è lo stesso periodo dello scorso anno. E se devo descrivere una sensazione che ho, è un po’ di nostalgia, mi sento quasi tr ...Anche ulla Napoli-Bari, una volta completato il progetto, la tratta sarà coperta in 2 ore, invece delle attuali 3 ore e 30 minuti. Il Recovery Plan prevederà investimenti anche sulla rete ferroviaria.