Covid Italia oggi, dati delle Regioni: bollettino 15 marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) Il bollettino delle Regioni con i dati sui contagi di Covid in Italia oggi, lunedì 15 marzo. I numeri dell’epidemia nel Paese che con l’entrata in vigore del decreto Pasqua 2021 è diviso tra zone rosse, con restrizioni e regole quasi a livello lockdown, e zone arancioni per arginare la diffusione del Coronavirus e delle sue varianti. Sono 1.106 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo quanto annuncia su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.106 su 12.710 test, di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,70% (17,5% ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilcon isui contagi diin, lunedì 15. I numeri dell’epidemia nel Paese che con l’entrata in vigore del decreto Pasqua 2021 è diviso tra zone rosse, con restrizioni e regole quasi a livello lockdown, e zone arancioni per arginare la diffusione del Coronavirus esue varianti. Sono 1.106 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo quanto annuncia su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani, anticipando il dato delsull’andamento dell’epidemia di-19. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.106 su 12.710 test, di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,70% (17,5% ...

borghi_claudio : MA... MA... MA... Non mi vorrete dire che avevo ragione, che non c'è nulla di esponenziale e che quindi le restriz… - marcodimaio : Il generale #Figliuolo, commissario per l’emergenza #Covid, dimostra a #CTCF il netto cambio di passo rispetto al p… - MiC_Italia : Gastel, il ministro @dariofrance: «Il Covid ci ha strappato anche Giovanni Gastel. La fotografia italiana perde un… - Monica24675734 : RT @FratellidItalia: Covid, Meloni: Dopo un anno Italia si trova a punto di partenza. Governo come quello precedente, si cambi paradigma ht… - sandra06464030 : RT @SardiniaPost: ?? Il Governo chiude l'Italia da oggi e sino al 6 aprile, perché i casi di #Covid sono in aumento. Ma in #Sardegna, dal 27… -