Covid Italia oggi, 15.267 contagi e 354 morti: bollettino 15 marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 15.267 i contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 15 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri registrati altri 354 morti, un dato che porta a 102.499 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

