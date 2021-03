Covid Italia, Locatelli: “Contagi giù dopo Pasqua grazie a nuove regole” (Di lunedì 15 marzo 2021) Le misure decise per arginare la diffusione del coronavirus fino a Pasqua 2021 quando tutto il paese – dal 3 al 5 aprile- sarà area rossa, porteranno a “una situazione epidemiologica più favorevole”. E’ quanto sostiene Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, per il quale “seguendo il principio di massima cautela si è deciso d’innalzare il livello delle misure, nella logica di contenere la diffusione del virus, così da trovarci in una situazione epidemiologica più favorevole dopo Pasqua. Al primo posto c’è la tutela della salute, ma è evidente che esiste anche una crisi economico-sociale da non sottovalutare. Ecco perché resto convinto dell’utilità del principio della proporzionalità e dell’adeguatezza degli interventi”. Locatelli, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Le misure decise per arginare la diffusione del coronavirus fino a2021 quando tutto il paese – dal 3 al 5 aprile- sarà area rossa, porteranno a “una situazione epidemiologica più favorevole”. E’ quanto sostiene Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, per il quale “seguendo il principio di massima cautela si è deciso d’innalzare il livello delle misure, nella logica di contenere la diffusione del virus, così da trovarci in una situazione epidemiologica più favorevole. Al primo posto c’è la tutela della salute, ma è evidente che esiste anche una crisi economico-sociale da non sottovalutare. Ecco perché resto convinto dell’utilità del principio della proporzionalità e dell’adeguatezza degli interventi”., in un’intervista al Corriere della Sera, ha ...

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... Non mi vorrete dire che avevo ragione, che non c'è nulla di esponenziale e che quindi le restriz… - marcodimaio : Il generale #Figliuolo, commissario per l’emergenza #Covid, dimostra a #CTCF il netto cambio di passo rispetto al p… - MiC_Italia : Gastel, il ministro @dariofrance: «Il Covid ci ha strappato anche Giovanni Gastel. La fotografia italiana perde un… - chainsless : L'#Italia non sa darsi le giuste priorità nemmeno ad un anno dall'inizio della #pandemia. Ci permettiamo di dire… - Chrisssssss09 : RT @GiampaoloRossi: Dopo Usa e Portogallo, oggi si è votato in Germania. E dopodomani si voterà in Olanda. Poi in Bulgaria e Israele. Ad ap… -