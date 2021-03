Covid Italia, la wedding planner Cira Lombardo: "Il settore può ripartire con vaccini e distanziamenti" (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (LabItalia) - Il settore dei matrimoni in Italia sta affrontando un periodo durissimo, dovuto soprattutto all'incertezza della ripartenza, nel quadro di una pandemia che non sembra arrestarsi e che soprattutto sembra non risparmiare nessuna categoria di lavoratori. Una crisi che sta colpendo soprattutto il settore degli eventi, fermi ormai dalla scorsa primavera. Moltissimi, infatti, sono gli appelli delle associazioni del settore, quali Federmap, Federazione che raccoglie imprese e liberi professionisti del comparto matrimoni ed eventi, Anbc, Associazione nazionale banqueting e catering, Feu, l'associazione a difesa del settore degli eventi e Assoeventi di Confindustria. Il denominatore comune che unisce questi lavoratori è la richiesta al governo di non essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Lab) - Ildei matrimoni insta affrontando un periodo durissimo, dovuto soprattutto all'incertezza della ripartenza, nel quadro di una pandemia che non sembra arrestarsi e che soprattutto sembra non risparmiare nessuna categoria di lavoratori. Una crisi che sta colpendo soprattutto ildegli eventi, fermi ormai dalla scorsa primavera. Moltissimi, infatti, sono gli appelli delle associazioni del, quali Federmap, Federazione che raccoglie imprese e liberi professionisti del comparto matrimoni ed eventi, Anbc, Associazione nazionale banqueting e catering, Feu, l'associazione a difesa deldegli eventi e Assoeventi di Confindustria. Il denominatore comune che unisce questi lavoratori è la richiesta al governo di non essere ...

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... Non mi vorrete dire che avevo ragione, che non c'è nulla di esponenziale e che quindi le restriz… - marcodimaio : Il generale #Figliuolo, commissario per l’emergenza #Covid, dimostra a #CTCF il netto cambio di passo rispetto al p… - chetempochefa : Stasera @RobertoBurioni tornerà a #CTCF da @fabfazio. Con il professore parleremo delle ultime notizie sul peggiora… - viaggrego : #Covid, finalmente l’#Italia blocca il #vaccino #AstraZeneca: sospeso anche in #Germania, #Danimarca e altri 3 Paes… - ilfaroonline : Covid-19, la decisione dell’Aifa: stop al vaccino di AstraZeneca in tutta Italia -