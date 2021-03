Covid Italia: da ieri altri 15.267 nuovi contagi e 354 decessi I guariti sono però 15.807 (Di lunedì 15 marzo 2021) In linea con quanto ribadito anche oggi dal virologo ligure, Matteo Bassetti, secondo cui il picco dei contagi si avrà intorno al prossimo 25 marzo, anche oggi nel Paese la situazione non è certo ‘tranquilla’. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti ‘appena’ 179.015 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigeni calcolati insieme), che hanno individuato 15.267 nuovi contagiati, dai quali è stato calcolato un indice di positività pari all’8,5%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 530.357. Dopo qualche giorno in cui ha seguito a ruota le altre, oggi è l’Emilia Romagna la regione che ha contato più casi (2.822), seguita dalla Lombardia (2.185), e dalla Campania ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) In linea con quanto ribadito anche oggi dal virologo ligure, Matteo Bassetti, secondo cui il picco deisi avrà intorno al prossimo 25 marzo, anche oggi nel Paese la situazione non è certo ‘tranquilla’. Nelle ultime 24 orestati infatti eseguiti ‘appena’ 179.015 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigeni calcolati insieme), che hanno individuato 15.267ati, dai quali è stato calcolato un indice di positività pari all’8,5%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, ingli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’),530.357. Dopo qualche giorno in cui ha seguito a ruota le altre, oggi è l’Emilia Romagna la regione che ha contato più casi (2.822), seguita dalla Lombardia (2.185), e dalla Campania ...

