Covid Italia, Bassetti: “Probabile picco 24-25 marzo” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il picco dei contagi da coronavirus in Italia si avrà probabilmente tra il 24 e il 25 marzo, poi la curva dovrebbe tornare a scendere. A disegnare la prospettiva dell’epidemia da Covid 19 è il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, Matteo Bassetti. “L’anno scorso il picco dell’epidemia è stato il 27 marzo, quest’anno arriverà probabilmente il 24-25 marzo. Il vaccino più potente – sottolinea l’infettivologo – è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi”. “Con le chiusure a Pasqua abbiamo fatto il solito papocchio, chiuderemo l’Italia per tre giorni ma ci saranno pochi controlli, la gente andrà a passare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Ildei contagi da coronavirus insi avrà probabilmente tra il 24 e il 25, poi la curva dovrebbe tornare a scendere. A disegnare la prospettiva dell’epidemia da19 è il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, Matteo. “L’anno scorso ildell’epidemia è stato il 27, quest’anno arriverà probabilmente il 24-25. Il vaccino più potente – sottolinea l’infettivologo – è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi”. “Con le chiusure a Pasqua abbiamo fatto il solito papocchio, chiuderemo l’per tre giorni ma ci saranno pochi controlli, la gente andrà a passare ...

