Covid | infettivologo Bassetti su attacco Iss | ' brutto clima | politica ci ha abbandonati'

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) - "C'è unbruttissimo, lanon ci sta aiutando. Noi medici siamo stati lasciati soli. Queste azioni andrebbero condannate immediatamente perché sono attacchi alle Istituzioni, ai medici e alla scienza. Come gli attacchi che io ricevo ogni giorno, solo nelle ultime ore ho avuto minacce di morte e insulti alla mia persona e alla mia famiglia. Questo è ilche si è creato per una contrapposizione. Ma credo che dietro ci sia il mondo no-vax". Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi-19 della Liguria, commentando l'incendiario alla sede dell'Iss a Roma (segue).

L'Matteo Bassetti , parlando dell'attacco incendiario alla sede dell'Iss a Roma, ...Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi...... infatti, l'aveva svelato di essere finito al centro di attacchi mirati alla sua persona. Le sue prese di posizione in merito alla diffusione del- 19 non passano inosservate e ...Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria ...Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha comunicato al Presidente della Regione Francesco Acquaroli che in vista della nuova classificazione, le Marche saranno in zona rossa per le prossime due se ...