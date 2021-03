Covid in Italia: altri 354 morti, tasso di positività all'8,5% (Di lunedì 15 marzo 2021) Si aggiorna di altri 354 morti il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. Lo rende noto il Ministero della Salute, spiegando che nelle ultime 24 ore sono 15.267 i nuovi casi registrati. Con quasi 180mila tamponi processati, il tasso di positività si attesta all?8,5%. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Si aggiorna di354il bilancio della pandemia di coronavirus in. Lo rende noto il Ministero della Salute, spiegando che nelle ultime 24 ore sono 15.267 i nuovi casi registrati. Con quasi 180mila tamponi processati, ildisi attesta all?8,5%.

