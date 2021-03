Covid, in Francia isolata nuova variante bretone (Di martedì 16 marzo 2021) isolata in Francia una possibile nuova variante Covid: la “bretone” rilevata nella Côtes d’Armor e nel Finistère. A darne notizia la Direzione generale della Sanità (DGS), secondo cui “l’analisi molecolare effettuata dall’Istituto Pasteur rivela una nuova variante portatrice di nove mutazioni”. La variante “bretone” sarà ora oggetto di indagini per accertare un possibile “mancato riconoscimento da parte dei test virologici che porta ad una sottodiagnosi” e la sua trasmissibilità e gravità. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021)inuna possibile: la “” rilevata nella Côtes d’Armor e nel Finistère. A darne notizia la Direzione generale della Sanità (DGS), secondo cui “l’analisi molecolare effettuata dall’Istituto Pasteur rivela unaportatrice di nove mutazioni”. La” sarà ora oggetto di indagini per accertare un possibile “mancato riconoscimento da parte dei test virologici che porta ad una sottodiagnosi” e la sua trasmissibilità e gravità. Powered by WPeMatico

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Sebastiani (Cnr): 'Casi in aumento in due Stati europei su 3. L'incidenza media in Italia vicina a Francia e… - Avvenire_Nei : Covid-19. L'Italia sospende AstraZeneca, come Germania e Francia - RaiNews : Gli Stati Uniti sono diventati i maggiori consumatori mondiali di pasta italiana, fuori dai confini nazionali sorpa… - faustomoney : RT @MediasetTgcom24: Francia, isolata una nuova variante di coronavirus in Bretagna #Covid - MediasetTgcom24 : Francia, isolata una nuova variante di coronavirus in Bretagna #Covid -