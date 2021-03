Covid, il commissario Figliuolo firma l’ordinanza: “Vaccini residui a soggetti disponibili” (Di lunedì 15 marzo 2021) A poco meno di 24 ore dall’annuncio è arrivata l’ordinanza. Il commissario per l’emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, ha firmato l’ordinanza con cui dispone che “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei Vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni”. Superata dal pragmatismo quindi la linea della formalità ovvero immunizzare solo chi è nella lista di giornata. In realtà già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) A poco meno di 24 ore dall’annuncio è arrivata. Ilper l’emergenza, generale Francesco, hatocon cui dispone che “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale deiper la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore dicomunqueal momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni”. Superata dal pragmatismo quindi la linea della formalità ovvero immunizzare solo chi è nella lista di giornata. In realtà già ...

