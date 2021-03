Covid | il bollettino di oggi | 15 267 nuovi casi e 354 morti | salgono le intensive

(Di lunedì 15 marzo 2021)15 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Idi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 15.267 mentre i decessi sono 354. I tamponi eseguiti sono 179.015 tamponi, con l’indice di positività che sale al 8,5%. (segue dopo la foto)a 3.157 i ricoverati in terapia intensiva, con un saldo positivo di 75 persone tra ingressi e dimissioni. In Campaniasotto quota 2mila ma sale la percentuale dei tamponi positivi Torna sotto quota 2mila il numero deipositivi in Campania, ma la percentuale dei tamponi positivi resta sopra il 10%. Sono 1.823 idi coronavirus emersi nelle ultime ...

È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 15 marzo ( ... Vittime, tamponi e guariti approfondimento- 19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI In ...Puglia Si registrano 715 casi positivi al19 oggi in Puglia a fronte di 4.707 test. I dati delepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del ...Covid bollettino oggi 15 marzo 2021: in Emilia-Romagna 2.822 nuovi casi, 61 morti e 1.023 guariti nelle ultime 24 ore Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono ...Sono 15.267 i nuovi casi di Coronavirus in Italia.È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute lunedì 15 marzo dopo che domenica erano stati segnalati 21.315 casi. Sono 179.015 i tamponi ...