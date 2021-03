COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: calano tamponi e contagi (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 487 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 58 persone: – 2, residente nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di Avellino; – 5, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 5, residenti nel comune di Montefalcione; – 3, residenti nel comune di Montefusco; – 1, residente nel comune di Montella; – 2, residenti nel comune di Montemiletto; – 4, residenti nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 3, residenti nel comune di Paternopoli; – 5, residenti nel comune di Solofra; – 1, residente nel comune di Sturno; – 1, residente nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 487effettuati sono risultate positive al58 persone: – 2, residente nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di; – 5, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 5, residenti nel comune di Montefalcione; – 3, residenti nel comune di Montefusco; – 1, residente nel comune di Montella; – 2, residenti nel comune di Montemiletto; – 4, residenti nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 3, residenti nel comune di Paternopoli; – 5, residenti nel comune di Solofra; – 1, residente nel comune di Sturno; – 1, residente nel comune ...

