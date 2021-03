Covid | il 44% delle famiglie rinuncia a baby-sitter

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’emergenza coronavirus ‘travolge’ anche i. Secondo una survey di ‘Le Cicogne’, società dell’agenzia per il lavoro Orienta, infatti, il 44%(con figli sotto i 18 anni) ha dichiarato che a seguito del diffondersi della pandemia non ha proseguito con un servizio disostanzialmente per due ragioni: non lavorando o lavorando da casa non hanno più avuto la necessità di un o una; per motivi di sicurezza e tutela della salute dei propri familiari. Ciò nonostante, per circa un terzo del 44% l’esigenza di un servizio dio di un aiuto in tal senso è comunque rimasto. Tant’è che la stragrande maggioranza, per sopperire a tale necessità, si è rivolta ad amici o ...