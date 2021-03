Covid: Giani, 'In Toscana 1.106 nuovi casi, tasso positivi 8,70%' (Di lunedì 15 marzo 2021) Firenze, 15 mar. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.106 su 12.710 test di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,70% (17,5% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Firenze, 15 mar. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 1.106 su 12.710 test di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Ildeiè 8,70% (17,5% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente dellaEugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

