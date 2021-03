Covid: Gb, 64 decessi, quasi 25 mln di vaccinati con prima dose (Di lunedì 15 marzo 2021) Londra, 15 mar. (Adnkronos) – Sono ormai quasi 25 milioni le persone che nel Regno Unito sono state vaccinate con la prima dose del vaccino anti Covid-19. Secondo gli ultimi dati riferiti dalle autorità sanitarie britanniche, a ricevere la prima dose sono state 24.453.221 persone, con 1.610.280 persone alle quali è stata somministrata anche la seconda dose. I nuovi decessi tra le persone risultate positive nei 28 giorni precedenti sono stati 64, per un totale di 125.580 vittime dall’inizio della pandemia. Il dato, tenendo conto dei certificati di morte nei quali compare il coronavirus tra le cause, sale a 152.721. I nuovi contagi accertati sono stati 5.089, a fronte di 965.127 test effettuati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Londra, 15 mar. (Adnkronos) – Sono ormai25 milioni le persone che nel Regno Unito sono state vaccinate con ladel vaccino anti-19. Secondo gli ultimi dati riferiti dalle autorità sanitarie britanniche, a ricevere lasono state 24.453.221 persone, con 1.610.280 persone alle quali è stata somministrata anche la seconda. I nuovitra le persone risultate positive nei 28 giorni precedenti sono stati 64, per un totale di 125.580 vittime dall’inizio della pandemia. Il dato, tenendo conto dei certificati di morte nei quali compare il coronavirus tra le cause, sale a 152.721. I nuovi contagi accertati sono stati 5.089, a fronte di 965.127 test effettuati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

