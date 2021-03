Covid, Figliuolo: “Basta buttare dosi, chiunque passa va vaccinato. È il momento della svolta o perderemo tutto” (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccini, Figliuolo: “momento della svolta, 80% italiani immunizzati entro settembre” “È il momento della svolta” lo dichiara parlando dei vaccini anti-Covid il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo (qui il suo profilo), annunciando che l’80% degli italiani sarà immunizzato entro settembre e chiudendo anche le polemiche sui furbetti: “Basta buttare le dosi, vaccinare chi passa”. Ospite di Che Tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Raitre nella serata di domenica 14 marzo, il generale Figliuolo ha dichiarato: “Si sta capendo ora che è il momento della svolta o ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccini,: “, 80% italiani immunizzati entro settembre” “È il” lo dichiara parlando dei vaccini anti-il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo(qui il suo profilo), annunciando che l’80% degli italiani sarà immunizzato entro settembre e chiudendo anche le polemiche sui furbetti: “le, vaccinare chi”. Ospite di Che Tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Raitre nella serata di domenica 14 marzo, il generaleha dichiarato: “Si sta capendo ora che è ilo ...

