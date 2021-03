Covid Emilia, oggi 2.822 nuovi contagi e 61 morti: bollettino (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 2.822 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Registrati inoltre altri 61 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 302.148 casi di positività, 15.767 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. “La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri – del 17,9%, in linea con quella dello scorso lunedì – non è indicativa dell’andamento generale – avverte la Regione -, poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo”. Così ripartiti i 61 nuovi decessi: 1 in provincia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 2.822 ida coronavirus in-Romagna secondo ildi, 15 marzo. Registrati inoltre altri 61. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 302.148 casi di positività, 15.767 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. “La percentuale deipositivi sui tamponi fatti da ieri – del 17,9%, in linea con quella dello scorso lunedì – non è indicativa dell’andamento generale – avverte la Regione -, poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo”. Così ripartiti i 61decessi: 1 in provincia di ...

