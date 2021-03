Covid, da oggi i nuovi colori delle regioni: ecco le regole in ogni fascia (Di lunedì 15 marzo 2021) Entrano in vigore le ordinanze del ministro Speranza sulle nuove fasce di rischio. La Sardegna è l’unica bianca, mentre in rosso ci sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Bolzano è arancione, ma ha restrizioni locali più dure. ecco i colori dei diversi territori e cosa si può fare e non fare Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Entrano in vigore le ordinanze del ministro Speranza sulle nuove fasce di rischio. La Sardegna è l’unica bianca, mentre in rosso ci sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Bolzano è arancione, ma ha restrizioni locali più dure.dei diversi territori e cosa si può fare e non fare

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Il piano 'vaccinale' pastorale: contro l'altra pandemia Pensiamo se realmente chi governa la Chiesa sentisse l'urgenza e l'importanza di salvare le anime tanto quanto i governi oggi sentono l'urgenza e l'importanza di salvare le persone dal Covid. Di ...

Il Piemonte sospende lotto AstraZeneca. Irlanda e Olanda stop precauzionale ...E' stato concluso che non c'è alcun legame tra il vaccino di AstraZeneca contro il Covid - 19 e ... La Commissione si riunirà oggi per esaminare nuovi dati, ha aggiunto Glynn. In Irlanda sono state ...

Covid oggi, bollettino coronavirus 14 marzo. Dati e contagi nelle Marche il Resto del Carlino Cefalea e vuoti di memoria, i disturbi post Covid Il Covid può avere effetti a lungo termine. Sette persone su dieci, come diversi studi stanno mettendo in luce, a mesi dalla guarigione lamentano cefalee, mancanza di olfatto, disturbi della memoria e ...

Rianimazione al tutto esaurito, contagi stabili: altri due morti, a marzo sono 17 Adesso 21 i posti letto occupati. Bolla Covid ancora a quota 99. Altri sei positivi nella Rsa di Pratovecchio: cinque anziani e un operatore ...

