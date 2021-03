Covid, da oggi i nuovi colori delle regioni: ecco le regole in ogni fascia (Di lunedì 15 marzo 2021) Entrano in vigore le ordinanze del ministro Speranza sulle nuove fasce di rischio. La Sardegna è l’unica bianca, mentre in rosso ci sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Bolzano è arancione, ma ha restrizioni locali più dure. ecco i colori dei diversi territori e cosa si può fare e non fare Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Entrano in vigore le ordinanze del ministro Speranza sulle nuove fasce di rischio. La Sardegna è l’unica bianca, mentre in rosso ci sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Bolzano è arancione, ma ha restrizioni locali più dure.dei diversi territori e cosa si può fare e non fare

