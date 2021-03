Covid, da mercoledì adesioni on line per categorie fragili e docenti fuori sede (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Parte da questa settimana la campagna vaccinale aperta a tutti i pazienti fragili. Da mercoledì 17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regione Campania le adesioni alla campagna vaccinale dedicata, come da protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti di elevata fragilità (Categoria 1: persone estremamente vulnerabili, disabilità grave). Seguirà la convocazione presso i centri abilitati alla somministrazione. I tempi delle vaccinazioni (Pfizer) saranno legati alla disponibilità dei vaccini. Sempre da mercoledì prossimo è aperta la piattaforma (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino) per le adesioni alla campagna vaccinale riservata alla categoria degli insegnanti (scuola e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Parte da questa settimana la campagna vaccinale aperta a tutti i pazienti. Da17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regione Campania lealla campagna vaccinale dedicata, come da protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti di elevatatà (Categoria 1: persone estremamente vulnerabili, disabilità grave). Seguirà la convocazione presso i centri abilitati alla somministrazione. I tempi delle vaccinazioni (Pfizer) saranno legati alla disponibilità dei vaccini. Sempre daprossimo è aperta la piattaforma (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino) per lealla campagna vaccinale riservata alla categoria degli insegnanti (scuola e ...

