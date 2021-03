Covid Campania | 1 823 contagi e 35 morti | bollettino 15 marzo

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 1.823 idi coronavirus registrati oggi 15in. I decessi secondo ilquotidiano diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono 35. Torna dunque sotto quota 2mila il numero dei nuovi positivi nella regione, ma la percentuale dei tamponi positivi resta sopra il 10%. Dei nuovi casi, 607 sono sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 12.652. La percentuale dei tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 14,40%. Il totale dei positivi al coronavirus registrati indall’inizio dell’emergenza sale a 305.445 (di cui 10.818 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.263.727 di cui 164.268 antigenici). Dei 35 decessi, 17 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in ...

VincenzoDeLuca : ?? #COVID19, APERTA PIATTAFORMA ADESIONI OVER 70. ON LINE LE ATTESTAZIONI DI VACCINAZIONE (a cura dell'Unità di Cris… - fanpage : Vincenzo aveva solo 23 anni, è stato stroncato dal Covid. - Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia…

Torna a correre la curva dei contagi da indopo la flessione di ieri: oggi il virus fa registrare 1.823 positivi su 12.652 tamponi effettuati , 626 in meno di ieri con 9.674 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è ...