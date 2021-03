Covid: Campagna vaccinale, Malagò incontra i Presidenti Regionali Coni per il via al progetto (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, accompagnato dal Vicepresidente Vicario, Franco Chimenti, e dal Segretario Generale, Carlo Mornati, ha incontrato online i Presidenti dei 21 Comitati Regionali Coni. Alla teleconferenza ha partecipato anche il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco. Nel corso della riunione è stato illustrato ai Presidenti dei Comitati Coni il progetto condiviso tra Malagò e il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario all'emergenza Covid-19, per allestire in ogni Regione e in ogni Provincia italiana un hub sociale a disposizione per la vaccinazione della popolazione. Queste location verranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Presidente del, Giovanni, accompagnato dal Vicepresidente Vicario, Franco Chimenti, e dal Segretario Generale, Carlo Mornati, hato online idei 21 Comitati. Alla teleconferenza ha partecipato anche il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco. Nel corso della riunione è stato illustrato aidei Comitatiilcondiviso trae il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario all'emergenza-19, per allestire in ogni Regione e in ogni Provincia italiana un hub sociale a disposizione per la vaccinazione della popolazione. Queste location verranno ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Covid-19, il Piano per la campagna vaccinale nazionale #pianovaccini #noiconvoi ?? - massimogara : Covid-19, Piano per la campagna vaccinale nazionale | - Confindustria : Partecipa alla mappatura delle #fabbrichedicomunità, imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere… - TV7Benevento : Covid: Campagna vaccinale, Malagò incontra i Presidenti Regionali Coni per il via al progetto... - prohaska83 : @InAttesaDeCapi Però non può essere solo per la vicenda Astrazeneca. Da anni, ben prima del Covid, c'è una campagna… -