(Di lunedì 15 marzo 2021) 'Lavoro in unin cui ci sono quasi 500, il 20%, chedeciso di non vaccinarsi, siamo su numeri impressionanti. Su questo bisognerebbe avere un'azione rapida, una legge per cui se ...

Advertising

Avvenire_Nei : Covid. Vaccinazione anche nelle strutture edilizie della Chiesa: oratori e parrocchie - MediasetTgcom24 : Cluster di Covid al San Martino di Genova, il primario Bassetti: 'Fuori dagli ospedali chi non si vaccina'… - Adnkronos : L'esperto: 'Spero che non si crei pregiudizio' - nicocomix : anche l'Italia ferma la vaccinazione con AstraZeneca. - davidedesario : Covid, Bassetti: «Cinquecento persone che lavorano nel mio ospedale hanno rifiutato il vaccino» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti

'Lavoro in un ospedale in cui ci sono quasi 500 persone, il 20%, che hanno deciso di non vaccinarsi, siamo su numeri impressionanti. Su questo bisognerebbe avere un'azione rapida, una legge per cui se ...... ma "mi risulta ci siano persone anche nella mia regione che sarebbero state vaccinate fino alle 19 anche dopo il blocco" del siero antida parte dell'Aifa. Lo ha detto Matteo, ...Matteo Bassetti, primario della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha dichiarato a ‘Quarta Repubblica’ che gli ...«Lavoro in un ospedale in cui ci sono quasi 500 persone, il 20%, che hanno deciso di non vaccinarsi, siamo su numeri impressionanti. Su questo bisognerebbe avere un'azione rapida, una ...