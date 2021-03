Covid Basilicata | oggi 67 contagi | dati bollettino 15 marzo

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 67 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 15. Zero i morti nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dalla task force regionale. Dei nuovi casi, su un totale di 675 tamponi molecolari, 66 riguardano residenti. I lucani guariti o negativizzati sono 36. Aggiornando icomplessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.898 (+30), di cui 3.724 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.789 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 374 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 174 (+14). Sale da 16 a 17 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 260.746 ...

