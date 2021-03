Covid, balzo in avanti dei contagi: 14,4% il rapporto casi-testi. Deceduti in 35 (17 nelle ultime 48 ore) (Di lunedì 15 marzo 2021) Sale sensibilmente la curva del contagio in Campania: 14% il rapporto casi-testi. I positivi del giorno sono 1.823 (di cui 112 casi identificati da test antigenici rapidi) su 12.652 tamponi (di cui 1.255 antigenici). Asintomatici a quota 1.104, sintomatici 607. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo rivela il consueto bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. Totale positivi nella regione 305.445 (di cui 10.818 antigenici), numero complessivo di tamponi 3.263.727, di cui 164.268 antigenici. ?Deceduti in 35 (17 nelle ultime 48 ore, 18 Deceduti in precedenza ma registrati ieri). ?Totale Deceduti 4.719. Guariti in 1.737, totale guariti 203.680. Reso noto anche il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Sale sensibilmente la curva delo in Campania: 14% il. I positivi del giorno sono 1.823 (di cui 112identificati da test antigenici rapidi) su 12.652 tamponi (di cui 1.255 antigenici). Asintomatici a quota 1.104, sintomatici 607. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo rivela il consueto bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. Totale positivi nella regione 305.445 (di cui 10.818 antigenici), numero complessivo di tamponi 3.263.727, di cui 164.268 antigenici. ?in 35 (1748 ore, 18in precedenza ma registrati ieri). ?Totale4.719. Guariti in 1.737, totale guariti 203.680. Reso noto anche il ...

