Covid: aumento contagi a Caltanissetta, il sindaco chiude le scuole e chiede zona rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – scuole chiuse, da questa mattina e non si sa fino a quando, a Caltanissetta. Lo ha annunciato, nella notte, su una diretta Facebook, il sindaco Roberto Gambino. “C’è stato un aumento repentino dei contagi, da venerdì a ieri ci sono stati 100 casi in più e questo è preoccupante”; dice il primo cittadino. “Farò anche delle chiusure di pertinenza del comune, come le ville”, dice. Vengono garantiti i servizi essenziali. “Questa repentina crescita dei contagi a Caltanissetta ci costringe ad adottare dei provvedimenti urgenti – spiega il sindaco – Abbiamo preso delle decisioni che competono all’autorità comunale”. E poi lancia un appello ai cittadini: “Usate le mascherine Ffp2 e state distanziati”. Infine ha chiesto al ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) –chiuse, da questa mattina e non si sa fino a quando, a. Lo ha annunciato, nella notte, su una diretta Facebook, ilRoberto Gambino. “C’è stato unrepentino dei, da venerdì a ieri ci sono stati 100 casi in più e questo è preoccupante”; dice il primo cittadino. “Farò anche delle chiusure di pertinenza del comune, come le ville”, dice. Vengono garantiti i servizi essenziali. “Questa repentina crescita deici costringe ad adottare dei provvedimenti urgenti – spiega il– Abbiamo preso delle decisioni che competono all’autorità comunale”. E poi lancia un appello ai cittadini: “Usate le mascherine Ffp2 e state distanziati”. Infine ha chiesto al ...

