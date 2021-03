Covid | AstraZeneca sospeso in Olanda e Germania | i motivi alla base della decisione

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il vaccinoè statoin via precauzionale in: scopriamo iche sonodi questa sceltaquali sono iscelta (Fonte Pixabay)Il vaccinocontinua a destare qualche preoccupazione. Già finito nell’occhio del ciclone per alcuni lotti sospesi nei giorni scorsi, anchehanno deciso di sospenderlo in via precauzionale. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori studi per approfondire eventuali cause di correlazione tra il vaccino e i malori riscontrati. È importante sottolineare, però, che le percentuali di persone che hanno avuto sintomi non ...

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca sospeso in Italia - Adnkronos : Galli: 'Terza ondata covid farà molti morti' - viaggrego : #Covid, finalmente l’#Italia blocca il #vaccino #AstraZeneca: sospeso anche in #Germania, #Danimarca e altri 3 Paes… - colvieux : Ora sfido il miglior psichiatra vivente a rassicurare i #novax, dopo che #Aifa e #Ema avevano rassicurato, bloccano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid AstraZeneca

Il Sole 24 ORE

Riflettori accesi sul vaccino anti -dinelle ultime ore . Dopo i casi in Irlanda e Olanda , ieri è arrivata la sospensione di un lotto del farmaco in Piemonte . Ma non è finita qui: pochi minuti fa il ministro della ...Qualche ora fa era stata la Germania a sospendere l'uso del vaccino- 19. Sul sito dell'Aifa si legge: " L'AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, ...Stop all’utilizzo del vaccino di AstraZeneca anche in Italia. A macchia di leopardo, quindi, vanno aumentando i Paesi che stanno fermando la somministrazione dopo alcuni casi di morti sospette. L’Aifa ...La decisione dell’agenzia italiana del farmaco è stata assunta in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamento dell’Ema ...