Covid, approvvigionamento, distribuzione, somministrazione: il piano vaccini punto per punto – Il video (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo i dettagli contenuti nella bozza, l’esecutivo di Mario Draghi ha pubblicato il piano vaccini anti-Covid19. L’obiettivo principale è quello di vaccinare 500mila persone al giorno, il che significherebbe coprire l’80 per cento della popolazione entro settembre. Nel piano, inoltre, sono previste misure volte a intensificare i processi di somministrazione e un miglioramento della rete logistica di distribuzione dei flaconi. La suddivisione del piano e le categorie Il piano è stato suddiviso in tre punti principali che riguardano la distribuzione dei vaccini, il monitoraggio dei fabbisogni e degli approvvigionamenti, e l’incremento della capacità di somministrazione. Le cinque categorie di ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo i dettagli contenuti nella bozza, l’esecutivo di Mario Draghi ha pubblicato ilanti-19. L’obiettivo principale è quello di vaccinare 500mila persone al giorno, il che significherebbe coprire l’80 per cento della popolazione entro settembre. Nel, inoltre, sono previste misure volte a intensificare i processi die un miglioramento della rete logistica didei flaconi. La suddivisione dele le categorie Ilè stato suddiviso in tre punti principali che riguardano ladei, il monitoraggio dei fabbisogni e degli approvvigionamenti, e l’incremento della capacità di. Le cinque categorie di ...

