Covid: Anm Palermo, 'ripristinare vaccinazione magistrati, rammarico per sospensione' (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - I magistrati di Palermo chiedono il ripristino della vaccinazione per la categoria, bloccata da oggi su disposizione dell'assessore alla Salute Ruggero Razza. "La Giunta esecutiva sezionale dell'Anm di Palermo, facendosi interprete del sentire dei colleghi che, in questi ultimi giorni, hanno ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino secondo il programma già approvato, rivolge un sincero apprezzamento sia per l'impegno della dirigenza degli uffici giudiziari, che ha reso possibile l'avvio della campagna di vaccinazione, sia per l'impeccabile organizzazione della Polizia di Stato, messa in campo presso la Caserma Lungaro", si legge in una nota. "Esprime, al contempo, sorpresa e rammarico per l'inattesa ...

