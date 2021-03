Covid, anche la Germania sospende le vaccinazioni con AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) La Germania sospende l'utilizzo del vaccino anti Covid di AstraZeneca per 'precauzione' dopo le notizie relative a trombi sanguigni e su consiglio dell'ente regolatore nazionale, il Paul Ehrlich ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) Lal'utilizzo del vaccino antidiper 'precauzione' dopo le notizie relative a trombi sanguigni e su consiglio dell'ente regolatore nazionale, il Paul Ehrlich ...

Advertising

nzingaretti : 72enni e 73enni. Nel Lazio partiamo anche con loro per le #vaccinazioni anti #Covid_19. In poche ore già 40mila a… - Tg3web : Il covid si è portato via anche Giovanni Gastel aveva solo 65 anni, era tra i più apprezzati fotografi internaziona… - HuffPostItalia : ''Il Covid esiste ma esistono anche le altre malattie. Ci sentiamo dimenticati'' - matteofila : RT @nzingaretti: 72enni e 73enni. Nel Lazio partiamo anche con loro per le #vaccinazioni anti #Covid_19. In poche ore già 40mila appuntam… - occhio_notizie : #Covid, anche la Germania sospende il vaccino di AstraZeneca -